Alsancak'ta 1.5 metre İguana

Alsancak’ta 150cm uzunluğunda İguana yakalanarak, Taşkent Doğa Parkı’na teslim edildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam 1.5 metre uzunluğundaki İguana taş duvarın üzerinde Hasan Nail Bogac tarafından fark edilerek yakalanıp güvence altına aldı ve 1190 Yaban hayat Destek Hattı aranarak Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, 12 gün önce ilk kez Extend Broadband & Arinet çalışanı Gürhan Kuşappi ve Multimax Iletisim Limited çalışanı İsmail Özge Şafak tarafından yol içerisinde tespit edilen ve 1190 Yaban Hayat Destek Hattına bildirilen iguana ne yazıkki ekibimiz olay yerine varana kadar gözden kaybolmuş ve tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtildi.

Dün akşam yeniden ortaya çıkan İguana bu kez Hasan Nail Bogac tarafından yakalanarak Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

Yapılan ilk kontrollerinde dehidre olduğu tespit edilen hayvanın boyunun 147cm, ağırlığının 3.5kg olduğu tespit edildi. Hayvan ilk müdahalenin ardından karantinaya alındığı bildirildi.