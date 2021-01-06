  • BIST 1.508
  • Altın 460,676
  • Dolar 7,3233
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Alsancak'ta 3 pozitif vaka ! Başkan uyarıda bulundu!

» »
Alsancak'ta 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alsancak'ta 3 pozitif vaka ! Başkan uyarıda bulundu!

Alsancak'ta 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Onlarca kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Aynı zamanda Alsancak bölgesinde bazı işyerleri kapandı

Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu:

TÜM HALKIMIZIN DİKKATİNE;

Son zamanlarda artmakta olan ve bölgemizdede tesbit edilen Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkımızın gerekli önlemleri alması,hijyenik ve temizlik açısından dikkat etmesi,maskesiz sokağa çıkılmaması,toplu bulunan ortamlardan uzak durulması ve önemli işi olmadıktan sonra evinden çıkmaması önemle rica olunur.

ekran-alintisi-056.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:''Marta kadar %60 aşılama hedefliyoruz''06 Ocak 2021 Çarşamba 13:11
  • Ümit Özatınç Londra'da Covid-19'dan hayatını kaybetti06 Ocak 2021 Çarşamba 13:04
  • Piyasaya sahte para süren zanlılar yakalandı06 Ocak 2021 Çarşamba 12:59
  • Evde yangın çıktı!06 Ocak 2021 Çarşamba 12:57
  • Tartıştığı kişiyi ensesinden bıçakladı!06 Ocak 2021 Çarşamba 12:55
  • Sahte paralar piyasada uyarısı!06 Ocak 2021 Çarşamba 12:50
  • Ataoğlu: “Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımızdır”06 Ocak 2021 Çarşamba 12:15
  • KTOEÖS:Gençlerimiz hesabını sorar bilesiniz06 Ocak 2021 Çarşamba 11:29
  • THY, Öğrencilere Özel Uçuş Programı Başlattı06 Ocak 2021 Çarşamba 11:15
  • Öğretmenlik sınavları ertelendi!06 Ocak 2021 Çarşamba 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti