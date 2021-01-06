Alsancak'ta 3 pozitif vaka ! Başkan uyarıda bulundu!

Alsancak'ta 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Onlarca kişinin karantinaya alındığı bildirildi.
Aynı zamanda Alsancak bölgesinde bazı işyerleri kapandı
Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara uyarıda bulundu:
TÜM HALKIMIZIN DİKKATİNE;
Son zamanlarda artmakta olan ve bölgemizdede tesbit edilen Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkımızın gerekli önlemleri alması,hijyenik ve temizlik açısından dikkat etmesi,maskesiz sokağa çıkılmaması,toplu bulunan ortamlardan uzak durulması ve önemli işi olmadıktan sonra evinden çıkmaması önemle rica olunur.
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