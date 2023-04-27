  • BIST 4.764,26
  • Altın 1249.893
  • Dolar 19.4252
  • Euro 21.481
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Alsancak'ta 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

» »
Bugün Alsancak'ta bir site civarında toplam 8 adet başıboş köpeğin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alsancak'ta 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Bugün Alsancak'ta bir site civarında toplam 8 adet başıboş köpeğin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ölü olarak bulunan köpeklerin ölüm sebeplerinin tespiti için görevli veteriner tarafından otopsi yapıldı.

Yapılan otopside ölü köpeklerden numuneler alındı. Kesin ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuṣoğlu: A/B Öğretmenler Değişiklik Yasa Maddesi’ni geri çekeceğim27 Nisan 2023 Perşembe 09:25
  • Son iki haftada 58 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı27 Nisan 2023 Perşembe 09:13
  • Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: İlaçlar gelmeye devam ediyor…27 Nisan 2023 Perşembe 09:01
  • 14 Mayıs seçimleri: KKTC'de oy verme işlemi başladı27 Nisan 2023 Perşembe 08:54
  • Mesajınız var... 27 Nisan 2023 Perşembe27 Nisan 2023 Perşembe 08:22
  • Arıklı: Anlamsız bir seçim yapıyoruz26 Nisan 2023 Çarşamba 22:09
  • TDP Seçime Tacan Reynar ile ...26 Nisan 2023 Çarşamba 22:08
  • Abdullah Korkmazhan ara seçimde bağımsız aday26 Nisan 2023 Çarşamba 22:07
  • Erhan Arıklı: Anlamsız bir seçim yapıyoruz26 Nisan 2023 Çarşamba 18:08
  • Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Bakan Öztürkler’i ziyaret etti26 Nisan 2023 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti