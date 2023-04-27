Alsancak'ta 8 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Bugün Alsancak'ta bir site civarında toplam 8 adet başıboş köpeğin zehirlenerek öldürüldükleri iddiası üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında ölü olarak bulunan köpeklerin ölüm sebeplerinin tespiti için görevli veteriner tarafından otopsi yapıldı.
Yapılan otopside ölü köpeklerden numuneler alındı. Kesin ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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