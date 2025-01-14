Alsancak’ta 820 Bin TL’lik Dolandırıcılık: İki Şahıs Tutuklandı

Kumarhane borcunu kapatmak için yalan beyanla 820 bin TL’yi sahtekarlıkla temin eden iki zanlı polis tarafından yakalandı.

06-07 Ocak 2025 tarihleri arasında Alsancak’ta, A.V. (45) isimli şahsın, bir kumarhaneden yüklü miktarda alacağı olduğu ancak toplam 820 bin TL borcundan dolayı alacağının bloke edildiğini öne sürerek bir kişiye yalan beyanda bulunduğu tespit edildi.

A.V., borcunu kapatması durumunda alacağını tahsil edebileceği ve parayı geri iade edeceği vaadiyle, bahsi geçen kişinin H.B.G. (21) adına kayıtlı banka hesabına 820 bin TL havale etmesini sağladı. Bu yöntemle parayı sahtekarlıkla temin ettiği ortaya çıktı.

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, olayla bağlantılı olarak zanlılar A.V. ve H.B.G. tespit edilerek tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi