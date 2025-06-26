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Alsancak’ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Direğe ve Ağaca Çarptı

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20 Yaşındaki Sürücü Tutuklandı
Alsancak’ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Direğe ve Ağaca Çarptı

25 Haziran 2025 tarihinde saat 05.30 sıralarında Alsancak Ankara Caddesi’nde meydana gelen kazada, Sadettin Kütük (E-20), 190 mlgr alkollü içki tesiri altında KM 848 plakalı aracıyla batı istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine ve ardından ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi. Alkollü araç kullanıp trafik kazasına sebep olan sürücü Sadettin Kütük, tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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