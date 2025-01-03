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Alsancak’ta Alkollü Sürücünün Neden Olduğu Kaza: Şans Eseri Yaralanan Olmadı

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Alsancak’ta alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı. Sürücü tutuklandı
Alsancak’ta Alkollü Sürücünün Neden Olduğu Kaza: Şans Eseri Yaralanan Olmadı

03 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Alsancak’taki Ankara Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. Olena Tsai (39), 381 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MD 717 plakalı araçla doğu istikametine seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tsai’nin aracı yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan İlayda Coşkun’un (20) kullandığı YV 051 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan olmazken, Olena Tsai alkollü araç kullanarak trafik kazasına neden olma suçundan tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor

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