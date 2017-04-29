Alsancak'ta ani ve gayri tabii ölüm

ANİ GAYRİ TABİİ ÖLÜM

28.04.2017 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Alsancak'ta, bir otelin 540 metre kuzey doğusunda bir ceset bulunmuştur. Cesedin giymekte olduğu pantolonun cebinde Suriye parası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Doktor tarafından ceset üzerinde yapılan dış muayenede cesedin Suriye uyruklu kadın bir şahıs, olabileceği bulgusuna rastlanmıştır. Aynı gün ceset otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış olup, soruşturma devam etmektedir.