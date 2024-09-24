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Alsancak'ta bina açma ve hırsızlık: iki kişi tutuklandı

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Alsancak'ta bina açma ve hırsızlık: iki kişi tutuklandı
Alsancak'ta bina açma ve hırsızlık: iki kişi tutuklandı

08-11 Eylül 2024 tarihleri arasında Alsancak’ta Zakkumlu Sokak’ta, bir şahsa ait ambarın kapısı açılarak içeriye girildi. Ambarın içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, bir araç aküsü, lavabo çeşmesi, elektrik dengeleyici adaptör ve elektrikli süpürge çalındı.

Olayın Polise İhbarı

Hırsızlık olayı, polisin bilgisine ulaşmasının ardından yapılan ihbarla ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zanlılar ve çalınan malzemeler hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı.

Zanlıların Tutuklanması

Yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-47) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında, M.T. ile bağlantısı olduğu düşünülen H.Ç. (E-50) isimli şahıs da aranıyordu. H.Ç., 23 Eylül 2024 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın Gelişmeleri

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, polisin çalınan eşyaların bulunması ve diğer olası zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor. Ayrıca, olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi amacıyla tanık ifadeleri de alınmakta. Yetkililer, bu tür hırsızlık olaylarının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtmekte.

Hırsızlık Suçunun Cezası

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre, bina açma ve hırsızlık gibi suçlar ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmayı gerektirmekte. Bu tür olayların önüne geçebilmek adına güvenlik güçleri, bölgelerdeki devriye çalışmalarını artırmayı planlıyor.

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