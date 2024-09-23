Alsancak'ta Bina Açma ve Hırsızlık Olayı

08-11 Eylül 2024 tarihleri arasında, Alsancak’ta Zakkumlu Sokak’ta bulunan bir ambarın kapısı açılarak hırsızlık olayı gerçekleşti. Ambarın içine giren şahıs veya şahıslar, içerideki yaklaşık 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, bir araç aküsü, lavabo çeşmesi, elektrik dengeleyici adaptör ve bir elektrikli süpürgeyi çaldı.

Olayın Polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmada, zanlı olarak M.T. (E-47) tespit edilerek tutuklandı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam etmekte olup, olayın detayları ve ilgili diğer gelişmeler takip edilecektir.

Bu tür olaylar, hırsızlık ve güvenlik konularında toplumun dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.