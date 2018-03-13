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Alsancak'ta cinayet!

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Alsancak'ta cinayet!
Alsancak Belediyesi su işleri amiri 53 yaşındaki...

Alsancak Belediyesi su işleri amiri 53 yaşındaki Memduh Ulugün bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetin çıkan kavga netincesinde yaşandığı öğrenildi. Ulugün kiracısı tarafından öldürüldü.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alsancak’ta 53 yaşındaki Memduh Ulugün bıçaklanarak öldürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde, Alsancak’ta sakin Memduh Ulugün, iki kişi ile tartıştığı sırada, göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Cinayete kurban giden Memduh Ulugün

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Ulugün'ün ölümünün ardından belediye çalışanları ve bölge halkı olay yerinde toplandı.

Polis ve çevik kuvvet olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı

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