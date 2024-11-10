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Alsancak’ta Dolmuştan Düşen Yolcu Yaralandı: Araç Sürücüsü Gözaltında

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Alsancak’ta Dolmuştan Düşen Yolcu Yaralandı: Araç Sürücüsü Gözaltında
Alsancak’ta Dolmuştan Düşen Yolcu Yaralandı: Araç Sürücüsü Gözaltında

09 Kasım 2024 tarihinde saat 20.20 sularında, Alsancak’taki Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs dolmuş sürücüsü A.S. (41), kapısı açık şekilde aracı halk için tehlike oluşturacak bir biçimde kullanarak yol kenarına aniden durdu. Bu sırada araç kapısının önünde ayakta duran yolcu Memduh Dereli (53) dengesini kaybederek yola düştü ve yaralandı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Dereli, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından araç sürücüsü A.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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