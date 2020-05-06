Alsancak'ta elektrik kesintisi

Konuyla ilgili Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle saat 16:32’den itibaren; Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi ve Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü bölgelerine elektrik verilemiyor.

Konuyla ilgili Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.