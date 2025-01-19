Alsancak’ta ev içi tartışmada bıçakla yaralama

Alsancak’ta bir evde meydana gelen tartışmada karşı tarafı bıçakla yaralayan ve parmağını kıran şahıs tutuklandı.

Alsancak’ta bir evde meydana gelen tartışmada karşı tarafı bıçakla yaralayan ve parmağını kıran şahıs tutuklandı.

Dün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.B. (E-29), yaşanan tartışmanın ardından, aynı evde kaldığı N.A.’yı (K-25) darp ederek, küfür etti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla şahsı sol omzundan yaraladı, sağ yüzük parmağını bükerek kırılmasına sebep oldu.

Polis, M.B.’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

– Girne’de iş yerindeki bıçaklı olayda bir kişi tutuklandı

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde yaşanan bıçaklı olayda bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün saat 17.45 sıralarında, M.K. (E-42) isimli şahsın, işletmeden alacağı olduğu gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattığı, ardından iş yerinin mutfağından aldığı ekmek bıçağını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduğu kaydedildi.

M.K.’nin polis ekipleri tarafından tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.