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Alsancak'ta ev yangını çıktı

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Alsancak'ta ev yangını çıktı
Alsancak'ta ev yangını çıktı

15.08.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta Yıldız GÖVSA’ya ait ikametgâhın bahçesi içerisinde bulunan prefabrik konteyner içerisinde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konteyner ve içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.

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