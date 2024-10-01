  • BIST 9621.48
  • Altın 2908.82
  • Dolar 34.1997
  • Euro 38.0222
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABella Hadid bir kez daha söyledi: Özgür Filistin

Alsancak'ta Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık Olayında Şüpheli Tutuklandı

» »
Alsancak'ta Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık Olayında Şüpheli Tutuklandı
Alsancak'ta Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık Olayında Şüpheli Tutuklandı

2024 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Alsancak bölgesinde meydana gelen bir dizi geceleyin ev açma ve hırsızlık vakalarıyla ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayların zanlısı olarak görülen 29 yaşındaki M.Ö. tespit edilerek tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Soruşturma sırasında, M.Ö.'nün 26 Ağustos 2024 tarihinde Alsancak'taki bir evden 400 dolar, 50 euro, 50 sterlin ve 1.000 TL nakit para çaldığı tespit edildi. Ayrıca, 29 Eylül 2024 tarihinde yine Alsancak'ta başka bir ikametgahta gerçekleştirilen hırsızlıkta, çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi.

Geniş Kapsamlı Soruşturma

Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinlemesine sürdürüyor ve M.Ö.'nün başka suçlarla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Tutuklama sonrasında şüphelinin sorgulaması devam ederken, çalınan ziynet eşyalarının nerede olduğu da araştırılıyor. Yetkililer, suçun detaylarının ve olası bağlantıların tam olarak aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bu olaylar, Alsancak halkı arasında endişe yaratmış durumda. Mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerini artırma yönünde adımlar atarken, yetkililer de benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

Soruşturma tamamlandığında zanlı M.Ö.'nün yargı önüne çıkarılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Ani ve Gayritabii Ölüm (Gelişme)30 Eylül 2024 Pazartesi 14:12
  • Girne'de Turist Joseph Paget Ani Şekilde Yaşamını Yitirdi30 Eylül 2024 Pazartesi 14:10
  • İzcilik faaliyetleri başlıyor30 Eylül 2024 Pazartesi 13:51
  • Fatma ÜNal Juju'dan birlik beraberlik mesajı!26 Eylül 2024 Perşembe 08:16
  • Başkan Şenkul'dan Sert Eleştiriler: "Durum Hiç İyi Değil"25 Eylül 2024 Çarşamba 18:38
  • Girne’de Trafik Kazası: Aydan Bedeloğlu Yaralandı25 Eylül 2024 Çarşamba 13:14
  • Alsancak'ta bina açma ve hırsızlık: iki kişi tutuklandı24 Eylül 2024 Salı 14:30
  • Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı23 Eylül 2024 Pazartesi 13:03
  • Mor ve Ötesi dün akşam Girne’de konser verdi21 Eylül 2024 Cumartesi 12:27
  • Girne’de Sarhoşluk ve Şiddet Olayı: Belediye Görevlisine Saldırı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti