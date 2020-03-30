Alsancak’ta görülen vakalar:Aile fertlerinden kronik rahatsızlığı olan kişinin sağlık durumu iyi değil

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta 3 kişilik ailede görülen koronavirüs vakalarının ardından açıklama yaparak, “Aile fertlerinden kronik rahatsızlığı olan kişinin sağlık durumu iyi değil” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Koronavirüsün utanılacak bir hastalık olmadığına dikkat çeken Ataser, “Yaptığımız araştırmaya göre Koronavirüs görülen ailenin fertlerin bir tanesinde çıkan hastalık önce gizlendi ve hastalığı saklaması neticesinde aile bireylerine yayıldı” dedi.

Aile fertlerinden kronik hastalığı olan kişinin sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde bilgi edindiklerini belirten Ataser konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu hastalığı gizlemeyin. Koronavirüsü ancak toplum olarak yenebiliriz. Alsancak Belediyesi olarak çalışmalarımızı ciddi şekilde yürütüyoruz. Ancak vatandaştan istediğimiz lütfen evlerinizden fazla dışarı çıkmayın. Paket servisi olan marketlere yönelebilirsiniz. Markete her gün gitmeyin. En büyük tehlike arz eden yerlerden biri marketlerdir. hastalığın çıktığı Wuhan’da hayat normale dönüyorsa biz de yapabiliriz.”

Kaynak:Sosyal medya