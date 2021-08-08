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Alsancak'ta iş kazası

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Alsancak'ta iş kazası
Alsancak'ta iş kazası

 07.08.2021 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Alsancak’ta M.K.’ye (E-34) ait yapımı devam etmekte olan inşaatın birinci katındaki korkulukları bulunmayan balkonda tuğla ören Waqar YOUNAS (E-29), muhtemelen dengesini kaybederek 3.08 metre yükseklikten beton zemine düşmüştür.

Adı edilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan tedavisinden sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.               

Meselede ihmali görülen inşaat sahibi ve ustabaşı F.K. (E-49) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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