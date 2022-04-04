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Alsancak’ta iş kazası bir can aldı

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Alsancak’ta iş kazası bir can aldı
Alsancak’ta iş kazası bir can aldı

4.4.2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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