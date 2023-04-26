Alsancak’ta köpekleri zehirlediler!

Girne Alsancak’taki Sahara Sitesi’nde bulunan köpekler, zehirlenerek öldürüldü. Sosyal medyada büyük tepki gösterilen olayla ilgili görüntüler de paylaşıldı.
Paylaşılan görüntüler infial yaratırken, "Katillerle yaşıyoruz.” denildi; köpeklerin zehirlenmesine tepki gösterildi.
Olayı videoya alan vatandaş görüntülerin devamında, “Sahara Sitesi zaten bu konuda namlı bütün hayvanları zehirliyorlar. Yıllarca baktığımız maddi manevi yardımcı olduğumuz evlatlarımız bu şekilde gidiyorlar" dedi.
Kaynak: Kıbrıs Postası
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