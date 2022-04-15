  • BIST 2.482,72
  • Altın 928.954
  • Dolar 14.6435
  • Euro 15.8399
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Alsancak'ta Korkutan Trafik Kazası

» »
Alsancak'ta Korkutan Trafik Kazası
Alsancak'ta Korkutan Trafik Kazası

Bugün saat 14:00 sıralarında Alsancak'dtaki Hasan Uzun Petrol yakınlarındaki çemberde yaşanan kaza korku ve endişe yarattı.

Muhabirimizin elde ettiği bilgilere göre kazaya karışan lüks araç içindeki Afrika kölenli iki kişi kazanın hemen ardından olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı, çarptıkları araç sürücüsünün de arkalarından gittiği edilinen bilgiler arasında.

b69abda2-24d7-4069-909d-7edd0f0bb08f-1650023286.jpg

Olay yerinden elde edinilen diğer bilgi ise Afrika kökenli gençlerin aracında çokca içki şişelerinin olduğu kazada yaralanma olmazken polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne, 4 ve 8 yaşındaki 2 erkek kardeşin ifadesi ile sarsıldı06 Nisan 2022 Çarşamba 18:05
  • Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği'ndeki Grev Yarın Sabaha Kadar Sürecek06 Nisan 2022 Çarşamba 15:11
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var05 Nisan 2022 Salı 15:33
  • Girne'de Hırsızlık05 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Girne'de 11 yaşında çocuğa araçla çarptılar!05 Nisan 2022 Salı 13:05
  • Alsancak’ta iş kazası bir can aldı04 Nisan 2022 Pazartesi 20:39
  • Lapta'da Hırsızlık04 Nisan 2022 Pazartesi 16:31
  • Esnaf Girne'de eylem yapıyor....04 Nisan 2022 Pazartesi 15:42
  • Girne'de Ev Soygunu03 Nisan 2022 Pazar 11:37
  • Lapta’da araç yangını01 Nisan 2022 Cuma 22:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti