Alsancak’ta mülke tecavüz ve darp

Alsancak’ta dün akşam alkollü olduğu belirtilen 4 kişi, aralarından birine telefonda hakaret ettiği gerekçesiyle R.G.’nin (E-40) evine giderek hasar verdi; R.G.’nin (E-31) yüzünde yumruk vurarak darp etti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 22.00 sıralarında Alsancak’ta E.Ş. (E-22), Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M. (E-25), alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, R.G.’nin (E-40) telefonda E.Ş’ye hakaret ettiği gerekçesi ile R.G.’nin evine gitti.

Yüksek sesle bağırıp çağıran E.Ş., R.G.’ye küfretti ve bir demir parçasıyla evin giriş kapısına ve yan tarafındaki cam çerçeveye vurarak kırdı. Eve girerek “mülke tecavüz suçu” işleyen zanlılar, evde bulunan R.G.’nin (E-31) de yüzüne yumruk vurdu.

E.Ş. (E-22), Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M.’yi (E-25) tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.