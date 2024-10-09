  • BIST 9026.12
  • Altın 2879.794
  • Dolar 34.241
  • Euro 37.576
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Alsancak'ta Sahte 100’lük ABD Doları Banknotları Tedavülde: Dikkat Edilmesi Gereken Seri Numaraları

» »
Alsancak'ta Sahte 100’lük ABD Doları Banknotları Tedavülde: Dikkat Edilmesi Gereken Seri Numaraları
Alsancak'ta Sahte 100’lük ABD Doları Banknotları Tedavülde: Dikkat Edilmesi Gereken Seri Numaraları

Alsancak'ta 08.10.2024 tarihinde bir kumarhanede meçhul şahıslar tarafından sahte olduğu düşünülen 100’lük ABD Doları banknotları tedavüle sürüldü. Seri numaraları:

  • HA23372332A
  • HB07635698M
  • HD25513190B
  • HB21891224P
  • HB26625435I
  • HB76294871I
  • HF25869455C
  • HF47178789B
  • HF50904665A
  • HF61298836E
  • KB35241659N
  • KF12734595D

Toplamda 1.200 Amerikan Doları değerinde sahte para tespit edilmiştir. Bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların bu seri numaralarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumları polise bildirmeleri önemle duyurulur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı yaşananlar "Çoban Matı" değil olsa olsa “Boğmaca Matı”09 Ekim 2024 Çarşamba 11:56
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, terk edilen köpeklere "başıboş" dedi, tehlike oluşturduklarını iddia etti!09 Ekim 2024 Çarşamba 11:46
  • Ali Pilli Kolan Hastanesi’nde müşahede altında tutuluyor09 Ekim 2024 Çarşamba 11:35
  • Hellim konusu Rum Meclisi Tarım Komitesi’nde ele alındı09 Ekim 2024 Çarşamba 11:26
  • TDP Genel Başkanı Çeler’den erken seçim çağrısı09 Ekim 2024 Çarşamba 11:24
  • TDT ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı  Şuşa'da gerçekleşti 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:58
  • 22.239,30 TL para ve 50 puan cezası kesildi09 Ekim 2024 Çarşamba 10:54
  • Güngör ihalesi niçin ve kimin için yapıldı?09 Ekim 2024 Çarşamba 09:34
  • Meclisi toplayamayan Arıklı, CTP'yi "Çoban Matı" olmakla suçladı!09 Ekim 2024 Çarşamba 09:31
  • En yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak09 Ekim 2024 Çarşamba 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti