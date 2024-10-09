Alsancak'ta Sahte 100’lük ABD Doları Banknotları Tedavülde: Dikkat Edilmesi Gereken Seri Numaraları

Alsancak'ta 08.10.2024 tarihinde bir kumarhanede meçhul şahıslar tarafından sahte olduğu düşünülen 100’lük ABD Doları banknotları tedavüle sürüldü. Seri numaraları:
- HA23372332A
- HB07635698M
- HD25513190B
- HB21891224P
- HB26625435I
- HB76294871I
- HF25869455C
- HF47178789B
- HF50904665A
- HF61298836E
- KB35241659N
- KF12734595D
Toplamda 1.200 Amerikan Doları değerinde sahte para tespit edilmiştir. Bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşların bu seri numaralarına dikkat etmeleri ve şüpheli durumları polise bildirmeleri önemle duyurulur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.