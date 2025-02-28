Alsancak’ta Taksi Şoföründen Büyük Vurgun

16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir taksi durağında çalışan İ.T. (30), şöförlüğünü yaptığı iki takside müşterilerden tahsil ettiği toplam 150.387 TL’yi iş yerine teslim etmeyerek kendi tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, hakkında arama kararı bulunan zanlı İ.T., 27 Şubat 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam etmektedir
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