Alsancak'ta temizlik için palmiye ağacını yaktı, ateş kontrolden çıktı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
04.08.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Alsancak’ta, Kaptan Ali Çürükoğlu Sokak üzerinde, M.Ç.(E-83), arazi içerisinde yığın halde atılı bulunan palmiye dallarını temizlik amacı ile yetkili makamlardan izinsiz olarak yakmıştır. Ateşin kontrolden çıkması sonucu Şebnem CANGİL’e 5 adet narenciye ağacı, 1 adet zeytin ağacı ve 1 adet alıç ağacı tamamen, 1 adet zeytin, 1 adet alıç ve 1 adet nar ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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