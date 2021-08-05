Alsancak'ta temizlik için palmiye ağacını yaktı, ateş kontrolden çıktı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

04.08.2021 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Alsancak’ta, Kaptan Ali Çürükoğlu Sokak üzerinde, M.Ç.(E-83), arazi içerisinde yığın halde atılı bulunan palmiye dallarını temizlik amacı ile yetkili makamlardan izinsiz olarak yakmıştır. Ateşin kontrolden çıkması sonucu Şebnem CANGİL’e 5 adet narenciye ağacı, 1 adet zeytin ağacı ve 1 adet alıç ağacı tamamen, 1 adet zeytin, 1 adet alıç ve 1 adet nar ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.