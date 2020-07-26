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Alsancak'ta uyuşturucu

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Alsancak'ta uyuşturucu
Alsancak'ta uyuşturucu

25.07.2020 tarihinde, saat 11.30 - 13.10 saatleri arasında, Alsancak’ta S.T.’nin (E-47) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada 1 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet öğütücü ve içerisinde yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet öğütücü bulunmuştur.

Adı edilen ve meselede bağlantısı olduğu tespit edilen H.B. (E-54) tutuklanmış olup, H.B.’nin ikametgahında da yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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