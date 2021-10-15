Alsancak'ta uyuşturucu

14.10.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Alsancak’da faaliyet gösteren bir otelde kalmakta olan S.A.A.(E-22)’ya verilmek üzere bırakılan paket içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilmesi üzerine, olay polisin bilgisine getirilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü bahse konu paket içersindeki maddenin yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğunu tespit etmesi üzerine, otelde kalmakta olan S.A.A.(E-22) ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.T.O.(E-29) ve A.O.A.(E-26) tutuklamıştır.

Soruşturma kapsamında A.T.O.’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tütün ile karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, A.O.A.’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; yaklaşık 100 miligram ağılığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.