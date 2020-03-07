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Alsancak’ta Uyuşturucu Operasyonu

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Operasyonunda yaşları 22 ile 39 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.
Alsancak’ta Uyuşturucu Operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Alsancak’ta operasyon yaptı. 

D.A.’nın (E-26) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

D.A.’nın yolcu olarak bulunduğu ve A.K.’nin (K-22) sorumluluğunda olan araçta da MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. 

D.A. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (K-22) ile M.U.(E-39) tutuklandı.
 

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