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Alsancak’ta uyuşturucu yakalatmışlardı

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Alsancak’ta uyuşturucu yakalatmışlardı
Alsancak’ta uyuşturucu yakalatmışlardı

Alsancak’ta uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan Izzat Mohammad Izzat Albarmawı, Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı tutuklandı. Üç zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, 11.09.2020 tarihinde 23.30 - 23.55 saatleri arasında Alsancak-Girne adresinde sakin Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’nin ikametgahında yapılan aramada; ikametgahın salon kısmındaki koltuk üzerinde Ayanlar Gold&Diamond yazılı karton kutuda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sehpa üzerinde içlerinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara izmariti ve ikametgahın yatak odasındaki komodin çekmecesi üzerinde Parlıament marka sigara paketinde şeffaf naylonlara sarılı 3 ayrı paket halinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Bayram,  Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve evde misafir olarak bulunan Yazan Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı’nin suçüstü hali tutuklandıklarını ifade etti.

Bayram, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, sonuçların henüz gelmediğini ayrıca aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

 

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