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SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Alsancak’ta vaka sayısı 6’ya yükseldi

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TV2020’de Ana Haber’e bağlanan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgedeki vaka sayısının 6'ya yükseldiğini, en büyük endişelerinin temaslıların test sonuçlarının pozitif çıkması olduğunu kaydetti.
Alsancak’ta vaka sayısı 6’ya yükseldi

TV2020’de Ana Haber’e bağlanan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgedeki vaka sayısının 6'ya yükseldiğini, en büyük endişelerinin temaslıların test sonuçlarının pozitif çıkması olduğunu kaydetti.

"YETKİ İSTİYORUZ"

Belediye olarak taşeron görevi gördüklerini kaydeden Ataser, “Bir yetkimiz yok. Hastalığa sebebiyet verecek noktalara müdahale etme yetkimiz yok. Bize yetki versinler. Biz de en iyi şekilde yetkiyi kullanalım” dedi.

Pandeminin başından bu yana belediyelerin ne kadar aktif çalışma yürüttüğünün herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Ataser, “Bizim hakkımız lütfen yenmesin” diye konuştu.  

"BET OFİSLERİ TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Bet ofislerinin ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Ataser, “İş yeri sahiplerinden 10 günlük kapatma talebinde bulunduk ancak istediğimiz sonucu alamadık. Bu konuyu yarın Üst Kurul’a ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün bir toplum sorunu olduğunu kaydeden Ataser, hastalığın hep birlikte yenilebileceğini ifade ederek, maske-mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Ataser, mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması, kahve ve bet ofislerine gidilmemesini istedi.

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