Alsancak’ta Veteriner Kliniğinde Şiddet Olayı: İki Kişi Tutuklandı

18 Eylül 2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında Alsancak’ta bulunan bir veteriner kliniğinde, tedavi altındaki köpeğinin vefat etmesi nedeniyle M.Ö. (42) ve M.A.B. (40) isimli kişiler, işletme çalışanı A.U. (27) ile şiddetli bir şekilde tartıştı. M.Ö., A.U.'yu ittirip darp ederken, M.A.B. kafasıyla A.U.'nun başına vurdu. Ayrıca, M.Ö. ve M.A.B., yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiler.

Olayın ardından M.Ö. ve M.A.B. tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.