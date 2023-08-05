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Alsancak'ta yangın

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Alsancak'ta yangın
Alsancak'ta yangın

Saat 13.30 sıralarında Alsancak’ta Elmas Sokak üzerinde bulunan Serena isimli sitenin batı kısmındaki arazide, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekipleri ile bölge belediyesine ait iş makineleri ve personeli ve havadan helikopter ile müdahale edildi.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık beş dönümlük arazi içerisindeki makilik alan, çamlar ve bir şahsa ait 12 adet güneş paneli yanarak zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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