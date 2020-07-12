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Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak
Alsancak’ta yarın elektrik kesintisi yapılacak

Alsancak Milli Parkı civarı ve Ada Hotel’e yarın 09.30 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.

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