Alsancak'ta Yasadışı İlaç Satışı: Müşteri ve Eczane İşletmecisi Hakkında İşlem Başlatıldı

Alsancak'ta Eczane İşletmecisi ve Müşteriye İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Satış İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

23 Şubat 2023 tarihinde, Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden A.A. (E-38), yeşil reçetesi olmadığı halde yeşil reçeteye tabi olan toplam 3 kutu ilacın satışının yapıldığı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve eczane işletmecisi M.M.B.G. (K-48) aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.

Şüphelenilen olay, ilaç ve eczacılık yasalarına aykırı hareket edildiği iddiasıyla ciddi bir soruşturma gerektirmektedir. Yasal prosedürlerin takibi ve ilgili tarafların ifadelerinin alınmasıyla birlikte, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hedeflenmektedir.