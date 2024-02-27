  • BIST 9285.5
  • Altın 2038.829
  • Dolar 31.1461
  • Euro 33.8439
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Alsancak'ta Yasadışı İlaç Satışı: Müşteri ve Eczane İşletmecisi Hakkında İşlem Başlatıldı

» »
Alsancak'ta Eczane İşletmecisi ve Müşteriye Yasadışı İlaç Satışı Şüphesi: Yasal İşlem Başlatıldı
Alsancak'ta Yasadışı İlaç Satışı: Müşteri ve Eczane İşletmecisi Hakkında İşlem Başlatıldı

Alsancak'ta Eczane İşletmecisi ve Müşteriye İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Satış İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

23 Şubat 2023 tarihinde, Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren bir eczaneye müşteri olarak giden A.A. (E-38), yeşil reçetesi olmadığı halde yeşil reçeteye tabi olan toplam 3 kutu ilacın satışının yapıldığı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve eczane işletmecisi M.M.B.G. (K-48) aleyhlerinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir.

Şüphelenilen olay, ilaç ve eczacılık yasalarına aykırı hareket edildiği iddiasıyla ciddi bir soruşturma gerektirmektedir. Yasal prosedürlerin takibi ve ilgili tarafların ifadelerinin alınmasıyla birlikte, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hedeflenmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşıma Olayı: A.D.Ş. Tutuklandı27 Şubat 2024 Salı 12:44
  • Hırsızlık ve Hasar: Kurtuluş'ta Geceleyin Ev Soygunu27 Şubat 2024 Salı 11:57
  • En fazla yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi27 Şubat 2024 Salı 11:49
  • "Vadili ve İnönü'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gram Maddede Yakalandı27 Şubat 2024 Salı 11:47
  • Dikkat... Bu bölgelere elektrik verilemiyor...27 Şubat 2024 Salı 11:33
  • Dikkat... Çamurova Atış Alanında hava savunma atışları yapılacak27 Şubat 2024 Salı 11:07
  • CTP heyeti, Yeniboğaziçi ve Mutluyaka'daydı: Tatar'ın politikaları çözüm ümitlerini tüketti27 Şubat 2024 Salı 09:55
  • Alayköy'de ev kurşunlandı!27 Şubat 2024 Salı 09:54
  • Harmancı: Narenciyenin ihracat sürecinin önü açılana kadar geçici alımlarla üreticimize desteğe hazırız27 Şubat 2024 Salı 09:52
  • Meclis toplanacak27 Şubat 2024 Salı 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti