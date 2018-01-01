Alsancak’taki kazada ölen ikinci kişinin de kimliği belirlendi

Alsancak’ta bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ikinci kişinin kimliği de belirlendi. Kazada ölen kadının, Kuzey İrlandalı turist, 53 yaşındaki June Knight olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kazada ölen kişilerden birinin Girneli Aziz Türksever (E-34) olduğunu belirlenmesinin ardından, ikinci kişinin de 53 yaşındaki Kuzey İrlanda vatandaşı, adada turist olarak bulunan June Knight olduğu tespit edildi.

212 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Adnan Tokmak’ın ise çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi tarafından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Bugün saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında DZ 512 plakalı aracıyla Girne istikametine seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpmış ve yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken hayatlarını kaybetmişti.

İlk anda kim oldukları belirlenemeyen iki kaza kurbanının kimlikleri polisin geniş soruşturması sonucu tespit edildi.