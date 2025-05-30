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Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı ve Yardımcısı Tutuklandı

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Zanlının yasa dışı geçişine yardım eden ikinci şahıs da yakalandı
Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı ve Yardımcısı Tutuklandı

ALSANCAK’TA 23.05.2025 TARİHİNDE BİR İKAMETGAHA TABANCA İLE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMADA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI. OLAYIN ZANLISI OLDUĞU BELİRLENEN E.B. (E-20), 28.05.2025 TARİHİNDE LEDRA PALACE SINIR KAPISINDAN GKRY YETKİLİLERİNDEN TESLİM ALINARAK TUTUKLANMIŞTI.

SÜRDÜRÜLEN İLERİ SORUŞTURMA SONUCUNDA, E.B.’NİN LEFKOŞA’DAN GÜNEY KIBRIS’A KANUNSUZ YOLLARDAN GEÇİŞ YAPMASINA YARDIM ETTİĞİ TESPİT EDİLEN G.İ. (E-51) İSİMLİ ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI.

ZANLILAR HAKKINDA “KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA”, “MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMA” VE “I. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL” SUÇLARINDAN SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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