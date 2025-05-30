Alsancak’taki Silahlı Saldırının Zanlısı ve Yardımcısı Tutuklandı

ALSANCAK’TA 23.05.2025 TARİHİNDE BİR İKAMETGAHA TABANCA İLE ATEŞ AÇILMASIYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMADA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI. OLAYIN ZANLISI OLDUĞU BELİRLENEN E.B. (E-20), 28.05.2025 TARİHİNDE LEDRA PALACE SINIR KAPISINDAN GKRY YETKİLİLERİNDEN TESLİM ALINARAK TUTUKLANMIŞTI.
SÜRDÜRÜLEN İLERİ SORUŞTURMA SONUCUNDA, E.B.’NİN LEFKOŞA’DAN GÜNEY KIBRIS’A KANUNSUZ YOLLARDAN GEÇİŞ YAPMASINA YARDIM ETTİĞİ TESPİT EDİLEN G.İ. (E-51) İSİMLİ ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI.
ZANLILAR HAKKINDA “KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA”, “MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMA” VE “I. DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL” SUÇLARINDAN SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR
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