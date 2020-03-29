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Alsancak’taki vakalarla temas edenlere test yapılacak

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Alsancak’taki vakalarla temas edenlere test yapılacak
Alsancak’taki vakalarla temas edenlere test yapılacak

Alsancak bölgesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi altına alınan üç kişilik ailenin temas ettikleri tespit edilenlere test yapılacak.

Öğrenim gördüğü İngiltere’den geldikten sonra evinde izole altında kalan ancak annesi ve babası da hastalanan ve hastaneye kaldırılan ailenin bölgede temas ettiği kişiler tespit edilip test yapılacağı öğrenildi.

Virüsün daha fazla yayılmaması ve yayılmışsa da önlem niteliğinde yapılacak testler sonrasın bölgede başka vakaların olup olmadığı tespit edilmeye çalışacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı hızlı tanı koyabilen test kitleri ile taramalarını hızlandırdı.

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