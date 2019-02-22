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Alt geçit açılacak mı? Önemli açıklama...

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Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, mahkemelik olan ve inşaası durdurulan Güzelyurt anayolundaki alt geçit projesiyleilgili açıklamalarda bulundu.
Alt geçit açılacak mı? Önemli açıklama...

Benli, çok kısa bir sürede ara emrinin kalkacağını ve 10 günlük bir inşaat faaliyetinden sonra geçidin trafiğe açılabileceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, mahkemenin aldığı ara emri kararıyla inşaası durdurulan Güzelyurt anayolundaki altgeçit projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Benli, belediye olarak hedeerinin daha iyi yaşanılabilen bir kent inşaa etmek olduğunu bu nedenle Gönyeli’nin trafik sorununu çözmek istediklerini kaydetti.

Gönyeli’nin bütününün ciddi anlamda trafikten sağlıklı bir şekilde faydalanabileceği bir çözüm üretildiğini belirten Benli, bu anlamda altgeçit projesini planlayanın Şehir Planlama Dairesi, uygulama sorumluluğunun ise Karayolları Dairesi’nde olduğunu kaydetti.

Ahmet Benli, uygulama sorumluluğunu belediye olarak üzerlerine aldıklarını ve yerine getirmek istediklerini kaydederek, bu noktada önlerine bir takım yasal prosedürlerin çıktığını dile getirdi.

Bu yasal sürecin tamamlanmasını beklemek durumunda olduklarının da altını çizen Benli, çok kısa bir sürede altğeçit projesini bitirerek yolun trafiğe açılmasını sağlayacaklarını vurguladı. “Çok kısa süre sonra inşaat üzerindeki ara emirleri kalkacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. 10 günlük bir inşaat faaliyeti ile de altgeçidi trafiğe açacak noktaya getireceğiz.” Benli, mahkemenin yıkım kararı gibi bir karar üretme ihtimalinin olmadığını da söyledi

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