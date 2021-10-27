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Altaylı: Kim Falyalı’dan para almış, bilelim ahlaksız p.. leri...

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BirGün yazarı Timur Soykan, “Kupon vatan” başlıklı yazısında Falyalı’nın Cüneyt Özdemir’in yayınına katılarak bazı gazetecilerin kendisine şantaj yaptığını ve para istediklerini iddia ettiğini hatırlatmıştı.
Altaylı: Kim Falyalı’dan para almış, bilelim ahlaksız p.. leri...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen, KKTC’de kumarhane ve bahis siteleri sahibi Halil Falyalı’ya Türkiye’deki bazı gazetecilerin şantaj yaptığı iddiasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Kim Falyalı’dan para almış, kim Falyalı’dan para istemiş, şantaj yapmış hepsi ortaya çıksın. Böyle rezillik mi olur yahu. Bilelim ahlaksız p.. leri” dedi.

Fatih Altaylı’nın konuyla ilgili yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yavru vatanı da kendimize benzettik. Orada da rezilliğin bini bir para artık. Başbakan Saner, “aşırı” cinsel içerikli bir görüntüsünün ortalığa saçılması sonucu istifa etmek zorunda kaldı. Bu görüntü ile bir kumar ve uyuşturucu baronunun şantajlarına boyun eğdiği iddiaları ise zaten bir süredir vardı. Bu arada kumar ile ilişkisi zaten bilinen, uyuşturucu işleri ile de ilişkili olduğunu iddia edilen Halil Falyalı isimli baron da bir süre önce tutuklandı. Burada beni en fazla rahatsız eden ise kendi mesleğimle ilgili olan taraf. “Bazı” gazetecilerin Halil Falyalı’ya şantaj yaparak kendisinden para istedikleri iddia ve dedikoduları.

Ne yazık ki, “Böyle bir şey yoktur” diyemiyorum. Gazeteci kisvesi altında böyle bir işlere bulaşan o kadar çok insan görmeye başladık ki, “Daha neler” diyebilmeyi çok isterdim ama diyemem. Ancak tek bir talebim var. Bu isimleri açıklayın kardeşim. Üç beş on sayıları kaç ise bu ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz, aç pislikler yüzünden bu işi şerefiyle yapan gazeteciler de töhmet altında. Kimse bu pislikler açıklansın. Herkes bilsin isimlerini.

Kim Falyalı’dan para almış, kim Falyalı’dan para istemiş, şantaj yapmış hepsi ortaya çıksın. Böyle rezillik mi olur yahu. Bilelim ahlaksız p.. leri.

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