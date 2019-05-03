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Altaylı: YSK'ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, YSK'nın 'psikolojik baskı altında' olduğunu yazdı. Altaylı, "Artık çok belli ki, İstanbul'da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor. Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi" dedi.
Altaylı: YSK'ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık

İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında dün 32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi de 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Yaşanan süreci değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Elbette YSK’nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK’ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık" ifadesini kullandı. Altaylı bunun aynı zamanda 'siyasi baskı' anlamına geldiğini belirtti.

 

Altaylı'nın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Artık çok belli ki, İstanbul’da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor. Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi.

AK Parti ve MHP seçimlerin yenilenmesini çok açık biçimde istiyor, yenilenme halinde 'Cumhur İttifakı olarak' kazanacaklarını düşünüyorlar.

Elbette YSK’nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK’ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık. Bu aynı zamanda 'siyasi baskı' anlamına da geliyor.

Tüm argümanlar boşa çıktıktan, defalarca sayımlar yapıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın en önemli argümanı 'sandık başkanlarının atanmasındaki usulsüzlük' oldu.

'İLÇE BELEDİYE BAŞKANI VE BELEDİYE MECLİSİ SEÇİMLERİ DE YENİLENMELİ'

Açık söylenmese de ima şu:  'Sandık başkanlarının atanmasına FETÖ’cüler müdahale etti. İlçe seçim kurulları sandık başkanlarını kendilerini verilen listelerden değil, dışardan atadılar.'Bunun tam bir kanunsuzluk hali olduğunu ileri sürüyor AK Parti. Bunun sayım sonuçlarına nasıl bir etkisi olduğunu, sandık başındaki AK Partili müşahitlerin iddia edilen sayım hatalarına neden itiraz etmedikleri de ayrı bir muamma.

 

AK Parti sandıklardaki görevlilerinin de 'kandırıldığını' ya da 'uyutulduğunu' düşünüyor. Ben bu iddialara 'Doğrudur' ya da 'Yanlıştır' diyemem.

Ama bir şeyi sorabilirim herhalde: 24 Haziran seçimleri ile 31 Mart seçimleri arasındaki sandık görevlilerinden kaç kişi değişmiş?

24 Haziran’da güvenilir, itiraza mahal olmayan bir seçim yapılırken sandık başında olanlar ile 31 Mart’taki “güvenilmez” seçimlerdeki sandık görevlilerinden kaçı farklı isimler!

Ve tabii bu 'güvenilmez' sandık görevlilerinin sandıklarda fırıldak çevirdiğini düşünüyorsak bence ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi seçimleri de yenilenmeli."

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