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Altaylı’dan Selvi’ye: Yalakalığında boğulsa bir şey demem, boyundan büyük laf etti

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Gazeteci Fatih Altaylı, ‘Erdoğan, Türkiye’yi yönetemiyor algısı‘ tespiti üzerinden meslektaşı Abdulkadir Selvi’ye ağır eleştiriler yöneltti.
Altaylı’dan Selvi’ye: Yalakalığında boğulsa bir şey demem, boyundan büyük laf etti

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘Erdoğan, Türkiye’yi yönetemiyor algısı‘ tespiti üzerinden meslektaşı Abdulkadir Selvi’ye ağır eleştiriler yöneltti.

Selvi dün Hürriyet’teki köşesinde şu ifadelere yer vermişti: “Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri olmaz. Hiçbir provokasyon da bir öncekinin aynısı olmaz. Ama benzerlikler arz eder. Bir süredir 90’lar konseptinin sahaya sürüldüğünü savunuyorum. Plan aynı plan, oyun aynı oyun, hedef aynı hedef ancak figüranlarda bazı değişiklikler var. Bir de bu kez oyun sosyal medya üzerinden oynanıyor. Amaç belli. Erdoğan, Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak. O yüzden depremden yangına, sel felaketinden yabancı düşmanlığına kadar her şey kullanılmaya çalışılıyor.”

 

Bu yazı üzerine “Türkiye’de ‘Yalakalıkta Sınır Tanımayan Gazeteciler‘ diye bir grup var” tespitinde bulunan Altaylı Habertürk’teki köşesinde bu grubun kendi içlerinde “En yalaka benim” çekişmesi yaşadığını yazdı.

Kimi nasıl destekleyecekleri kendi bilecekleri iş, beni ilgilendirmiyor ama insan bazen dayanamıyor” diyen Altaylı tespitlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde bu gazeteci grubunun sınıf başkanlığı için ciddi uğraş veren biri var. Selvi boylu al yazmalı biri. Gerçi adından başka bir yerinde bir Selvi’lik yok, boyu hayli kısa ama gerçekten boyundan büyük bir yalakalık potansiyeline sahip. Kendi yalakalığında boğulsa hiçbir şey demeyeceğim ama son olarak haddini aşıp, zaten küçük olan boyundan büyük laflar etmeye başladı. Göç ve diğer meseleleri gündeme taşımamızın nedeni ‘Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor algısı oluşturmak‘mış. Bak Selvi. Gazetecilerin eleştirileri senin kafan dışında hiçbir yerde böyle bir algı oluşturmaz.”

Gazetecinin eleştiri yaptığını, yanlışa işaret ettiğini ifade eden Altaylı, bunun bir yöneticiyi zayıf göstermeyeceğini vurguladı.

Yöneticileri zayıf gösterenleri ise şöyle sıraladı: “Karşısına oturduğunuz lidere elinize tutuşturulan kağıttan soru sorarak, o liderin önceden hazırlanmamış sorulara yanıt veremeyeceği hissini oluşturanlar. Liderin vermesi gereken cevabı soruyu sorarken baştan vererek liderin yanıt vermesine gerek bırakmayanlar. Liderin karşısında ezilip büzülerek liderin yalakalardan hoşlandığı izlenimini uyandıranlardır. Yani sen ve senin gibilerdir.”

Altaylı yazısını Selvi’ye ‘kendi gazeteciliklerinden’ örnek verdiği bir tavsiyede bulunarak sonlandırdı: “Sana ve senin gibilere tavsiyem iktidarlara muhalif olmanız değil elbette ama kişilikli bir duruş sergileyip, bazı önerilerde bulunabilirsiniz. Bakın bizim önerilerimiz ciddiye alınıyor mesela Afganistan’a evlatlarımızın yollanılmasından vazgeçilebiliyor ya da ne bileyim aşıdaki yanlış uygulamalardan dönülebiliyor. Sizin de keşke iktidar tarafından ciddiye alınacak önerileriniz olsa.”

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