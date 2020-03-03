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Altı Kadına "Las Tesis" Davası

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Kadıköy'de Las Tesis dansıyla erkek şiddetini protesto eden Ayşen Kavas, Fidan Ataselim, Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’nın altı aydan üç yıla kadar hapsi isteniyor.
Altı Kadına "Las Tesis" Davası

İstanbul Kadıköy'de 8 Aralık 2019'da Şilili kadınların kadına yönelik şiddeti protesto ettiği Las Tesis dansını sergileyen ve gözaltına alınan kadınlar hakkında, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan dava açıldı. 

Altı kadın için altı aydan üç yıla kadar hapis istemi

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemle ilgili şu ifadeler yer aldı: 

“Etkinliği yönlendiren şüpheliler Ayşen Ece Kavas ve Fidan Ataselim’e bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceği ve dağıtımının durdurulması gerektiği söylenmiş, ancak grubun müzik eşliğinde aslen İspanyolca olan ve Türkçe’ye tercüme edilmiş bildirilerdeki şarkıyı söylemeye başladığı sırada kolluk tarafından üç defa dağılmaları yönünde uyarıldığı, yasal uyarılara rağmen grubun dağılmadığı…”

Kavas ve Ataselim’in yanısıra Nisa Kör, Seda Elhan Barbaros, Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’nın altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.  

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