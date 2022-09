Altı Körfez ülkesi Netflix’i uyardı: “İslami değerleri ihlal ediyor”

Netflix, bir yandan kullanıcı sayılarındaki düşüşler, reklamlı modeli getirmeye çalışma ve ekonomik sorunlarla mücadele ederken bir yandan da içeriğiyle ilgili müdahalelerle uğraşıyor. Son olarak platformda yer alan içeriklere bir müdahale de Körfez ülkelerinden geldi.

Suudi medya düzenleyicisi ve merkezi Riyad’da bulunan altı üyeli Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) tarafından ortaklaşa yayınlanan bir bildiride, “İslami ve toplumsal değerlerle çelişen” içeriğe atıfta bulunarak “Çocuklara yönelik içerikler de dahil olmak üzere bu içeriğin kaldırılması için platformla iletişime geçildi” denildi.

Bölge yetkilileri, platformun yönergelere uygunluğunu takip edeceğini ve ihlale neden olan içeriğin yayınlanmaya devam etmesi durumunda gerekli yasal tedbirlerin alınacağını söyledi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ İÇİN ACI VERİCİ GÖRÜNTÜLER”

Suudi devleti Al-Ekhbariya haber kanalındaki bir bölümde, “Netflix üzerinden dramatik bir örtü altında eşcinselliği teşvik eden sahneler olan çocuklar için filmler ve diziler” ifadeleri kullanıldı. Bir avukat, canlı yayında yaptığı bir röportajda, bunların çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek nesiller için çok talihsiz ve acı verici görüntüler olduğunu söyledi.

Körfez ülkeleri, özellikle filmlerde cinsel azınlıklarla ilgili içerik konusunda ABD’li film dağıtımcılarıyla defalarca karşı karşıya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri haziran ayında Disney’in animasyon filmi Lightyear’ı yasaklamıştı. Suudi Arabistan, Disney’den Marvel süper kahraman filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness’da “LGBTQ referanslarını” kesmesini istemişti. Disney bu isteğe uymadı ve film krallıkta gösterilmedi.

Haziran ayında, Suudi devlet medyası, Suudi Arabistan’da ölümle cezalandırılan eşcinselliğe yönelik baskının bir parçası olarak başkentteki dükkanlardan gökkuşağı renginde oyuncaklar ve giyim eşyaları ele geçiren yetkilileri filme aldı. Baskınlarda hedeflenen öğeler arasında, çoğunun küçük çocuklar için üretildiği anlaşılan gökkuşağı renginde fiyonklar, etekler, şapkalar ve kalem kutuları vardı.