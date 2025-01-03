Altı sene sonra yeniden: Yaslı balina, ölen yavrusunu haftalarca yanında taşıdı

Katil balina Tahlequah’ın hikayesi, yalnızca bir annenin acısını değil, bir türün yok oluşa sürüklenişini de gözler önüne seriyor.

Kanada'nın Pasifik kıyısında yaşayan katil balinanın, uzmanların 'yas gösterisi' olarak değerlendirdiği bir davranışla ölü yavrusunu 20 Aralık'tan bu yana taşıdığı gözlendi. Tahlequah (J35) adı verilen balina altı yıl önce de başka bir ölü yavrusunu 17 gün boyunca taşımıştı.

Washington merkezli Balina Araştırmaları Merkezi (NOAA), Tahlequah’ın yeni doğmuş bir başka yavrusunun ölümünün ardından yine benzer bir yas davranışı sergilediğini doğruladı.

Araştırmacılar Tahlequah'ın yavrusu olan J61’in sağlık sorunları yaşadığını daha doğumunun ilk günlerinde fark etti. Katil balina yavrularının ilk yıllarında hayatta kalma oranlarının yüzde 50-70 arasında değiştiği biliniyor. Ancak J61’in kaybı hem annesi için hem de buradaki popülasyon için tam anlamıyla büyük bir darbe oldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında bir tür

Tahlequah, nesli 'kritik tehlike' seviyesinde olan güney katil balina popülasyonunun bir üyesi. Bu türün birey sayısı şu anda yalnızca 73. Özellikle üreme çağındaki dişi bireylerin azalması, popülasyonun geleceğini tehdit ediyor. Uzmanlar, bir dişi bireyin kaybının türün toparlanma potansiyeline ciddi zarar verdiğini vurguluyor.

Tahlequah’ın mücadelesi

Araştırmacılar, Tahlequah’ın ölü yavrusunu taşırken harcadığı enerjinin kendi sağlığını riske attığını belirtti. Ölü bir yavruyu taşımak, balinanın beslenme süresini kısaltırken, suda hareketini de zorlaştırıyor. NOAA araştırmacılarından Brad Hanson, "Bu davranış, duygusal bir bağın yanı sıra fiziksel bir yorgunluğu da işaret ediyor," dedi.

Buradaki katil balinalarının karşı karşıya olduğu kriz, aslında daha geniş bir ekosistem sorununu yansıtıyor. Balinaların temel besin kaynağı olan Chinook somonu popülasyonu da azalmış durumda. Buna barajlar, kirlilik ve gürültü gibi faktörler de ekleniyor. Uzmanlar, bu sorunların çözülmesi için daha radikal adımlar atılması gerektiğini söylüyor. Örneğin, Kanada’da çevre bakanına, bu balinalar için acil bir koruma emri çıkarılması çağrısı yapıldı.

Umut da var...

Her ne kadar Tahlequah’ın yavrusunu kaybetmesi trajik olsa da araştırmacılar diğer bir yavru olan J62’nin doğumunun umut verdiğini söyledi. Ancak bu popülasyonun hayatta kalması için daha fazla doğum ve üreme çağında dişi bireylerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi gerekiyor.

Tahlequah’ın yaşadığı yas ise yalnızca bir annenin acısını değil aynı zamanda bir türün hayatta kalma mücadelesini de gözler önüne seriyor. Bu olay hem insanları hem de politikacıları doğal yaşamın korunması için harekete geçmeye çağırıyor.