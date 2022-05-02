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Altı yıl kolunda penisiyle yaşayan adam belgesele konu oldu

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Britanya’da, altı yıldır kolunda taşıdığı penisi geçen yıl ‘yerine nakledilen’ adamın yaşadıkları belgesele konu oldu.
Altı yıl kolunda penisiyle yaşayan adam belgesele konu oldu

Norfolk’ta yaşayan iki çocuk babası Malcolm MacDonald (47), 2010 yılında kanındaki bir enfeksiyon nedeniyle penisini kaybetti. Ömrünün geri kalanını cinsel organından yoksun geçireceğini düşünerek bunalıma giren MacDonald’ın doktorları 2015 yılında müjdeli haberi verdi.

 

Kolundaki deriden yeni bir penis geliştireceklerdi. Ulusal Sağlık Sistemi 50 bin sterlinlik masrafı karşılayacaktı. Yeni penis geliştirildi ancak nakil ameliyatı sırasında bir sorun yaşandı. Kandaki oksijen eksikliği nedeniyle doktorlar nakil ameliyatını yarıda kesip acilen penisi koluna diktiler.

Kısa kollu gömlek giyemeyen, çocuklarıyla yüzmeye gidemeyen MacDonald’ın hayatı kendi deyişiyle ‘kabusa dönmüştü.’ Hastane kaynaklı ertelemelerin üzerine Covid-19 pandemisi eklenince altı yıl böyle yaşamak zorunda kaldı.

Ameliyat dokuz saat sürdü

Sonunda geçen yıl, estetik cerrah ve üroloji uzmanlarının da yer aldığı dokuz saat süren bir ameliyatla penisi kolundan alınıp yerine nakledildi.

Doktorları seks hayatının olabileceğini söylediği MacDonald’ın yaşadıkları belgesele konu oldu. ‘Kolunda penis olan adam’ adlı belgesel, yarın (3 Mayıs) Channel 4 adlı TV kanalında yayınlanacak.

Britanya basınındaki haberlere göre MacDonald belgeselde yaşadıklarını şöyle anlattı: ”Enfeksiyon nedeniyle parmaklarım, penisim siyah renge dönüşmüştü. Bir gün tuvaletteyken ansızın düştü. Doktorların bir şey yapamacağını öğrenince çöpe attım. Kendimi içkiye verdim. Bir gün Norfolk’taki aile hekimim Londra’daki University College Hastanesi’ndeki bir uzmanla görüştüğünü, koldan deri alıp yeni penis yapabileceklerini söyledi. Ancak maalesef ameliyatta bir terslik oldu. Düşünebiliyor musunuz altı yıl boyunca kolunuzdan penisiniz sarkıyor? Kabus gibiydi. Neyse geç olsa da son buldu. Şimdi iyi hissediyorum. Bu torunlarıma anlatabileceğim bir şey sanırım.”

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