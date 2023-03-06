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Altılı Masa bütün dünyanın başını döndürdü: İmamoğlu ve Yavaş hakkında çarpıcı istifa yorumu

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir detaya dikkat çekildi.
Altılı Masa bütün dünyanın başını döndürdü: İmamoğlu ve Yavaş hakkında çarpıcı istifa yorumu

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, 6 Şubat’ta yaşanan depremden sonra Türkiye siyasetinde yaşanan hareketlilik ile ilgili dikkat çekici bir haber yayınladı.

Bloomberg, “Türkiye muhalefeti çöküşü engellemek için popüler belediye başkanlarını öne çıkardı” başlığını kullanırken “Konuyla ilgili bilgisi olanlar Türkiye’nin bitkin muhalefeti Ankara ve İstanbul’un belediye başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçmek istediğini söyledi. Bu son dakika girişimi bloğun en büyük ikinci üyesini kaybetmek için birlik sağlamak için yapıldı” ifadesine yer verdi.

Bloomberg’in haberinde, “Bu anlaşma kapsamında Yavaş ve İmamoğlu’nun belediye başkanlığı görevini Mayıs ayındaki seçimlerden önce istifa etmesine gerek olmadığını, konuyla ilgili bilgisi olan yetkililer söyledi” denildi.

Bloomberg, son anketlerde seçmenin yarısından daha azının AKP’ye ve MHP’ye oy verme eğiliminde olduğunu yazdı. Haberde, “Fakat muhalefetin oyları altılı masa ile HDP arasında dağılıyor. Bölünmüş muhalefet Erdoğan ve müttefiklerinin kazanmasına yetebilir” ifadesi kullanıldı.

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