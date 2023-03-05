  • BIST 5.212,38
  • Altın 1126.66
  • Dolar 18.8875
  • Euro 20.0917
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Altılı Masa krizi belediye meclislerine sıçradı: 'Yavaş rahatsız'

»
Altılı Masa krizi belediye meclislerine sıçradı: 'Yavaş rahatsız'
Altılı Masa krizi belediye meclislerine sıçradı: 'Yavaş rahatsız'

İYİP’in 6’lı masadan kalkma kararı sonrası İYİP-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİP’e geçen CHP’li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin istifa ettirildi. İYİP'in Ankara Büyükşehir Meclisi'nde grup kurabilmesi için İYİP'e geçen CHP'li üyeler vardı.

Ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile yapılması planlanan görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklaması yaptı.

'Bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz'

Bu iki durumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Habertürk’e konuşan bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir04 Mart 2023 Cumartesi 13:39
  • Dünya basını, Akşener’in açıklamalarını böyle yorumladı. ‘Muhalefette büyük kriz’04 Mart 2023 Cumartesi 11:48
  • Davutoğlu: Herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim04 Mart 2023 Cumartesi 11:15
  • DEVA Partisi: Dayatma yok, açıklamalar doğru değil04 Mart 2023 Cumartesi 10:45
  • Gültekin Uysal: Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz04 Mart 2023 Cumartesi 10:13
  • Seçime doğru... Türkiye'de 5'li masa bugün toplanıyor04 Mart 2023 Cumartesi 10:07
  • Karamollaoğlu: Yolumuza devam ediyoruz04 Mart 2023 Cumartesi 09:37
  • Adıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem04 Mart 2023 Cumartesi 09:33
  • Son Dakika! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama04 Mart 2023 Cumartesi 00:43
  • DEVA: Nezaketi ve hakikati yansıtmayan ve sağduyuya dayanmayan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır03 Mart 2023 Cuma 23:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti