Altılı Masa krizinin ardından ilk 'cumhurbaşkanlığı seçimi' anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

ORC Araştırma'nın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla ayrıldığı ve geri döndüğü Altılı Masa'daki krizin ardından gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 43,2'de kaldı.
Millet İttifakı'nın 3 Mart'taki toplantısında yaşanan "ortak aday" krizinin aşılması ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesi sonrası ilk anketler yapılmaya başlandı.
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