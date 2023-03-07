  • BIST 5.381,90
  • Altın 1102.728
  • Dolar 18.913
  • Euro 19.9685
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Altılı Masa krizinin ardından ilk 'cumhurbaşkanlığı seçimi' anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

»
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 43,2'de kaldı.
Altılı Masa krizinin ardından ilk 'cumhurbaşkanlığı seçimi' anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı

ORC Araştırma'nın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla ayrıldığı ve geri döndüğü Altılı Masa'daki krizin ardından gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçimi anketine göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 43,2'de kaldı.

Millet İttifakı'nın 3 Mart'taki toplantısında yaşanan "ortak aday" krizinin aşılması ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'ya dönmesi sonrası ilk anketler yapılmaya başlandı. 

1678205830111-screenshot-1.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin rapor yayımladı07 Mart 2023 Salı 16:25
  • Kayseri’de Art Arda Depremler Oluyor07 Mart 2023 Salı 15:32
  • Kılıçdaroğlu:"Bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız"07 Mart 2023 Salı 15:17
  • Erkan Baş: Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum07 Mart 2023 Salı 14:57
  • Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem07 Mart 2023 Salı 13:16
  • Son dakika... HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık çağrı06 Mart 2023 Pazartesi 23:51
  • Millet İttifakı'nın 12 maddelik yol haritası06 Mart 2023 Pazartesi 21:21
  • Son Dakika! Millet İttifakı Adayını açıkladı06 Mart 2023 Pazartesi 20:54
  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 46 bin 104’e yükseldi06 Mart 2023 Pazartesi 20:28
  • Meral Akşener masaya döndü, Şahan Gökbakar sordu: Ersan Şen ne olacak?06 Mart 2023 Pazartesi 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti