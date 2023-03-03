Altılı Masa ortak aday konusunda anlaştı

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

Altılı Masa’yı oluşturan liderler Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya geldi. Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından karşılandı.

ORTAK ADAY KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Sona eren toplantı sonrası yapılan açıklamada liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Öte yandan, Pazartesi günü Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak görüşmenin saat 14.00’te gerçekleşeceği açıklandı.

LİDERLERDEN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında “Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum” paylaşımını yaptı.

Gültekin Uysal ise toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, ‘devlet’ olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz. Ev sahipliği dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na ve bu kararlılığı, bilinci, inancı paylaşan sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Ahmet Davutoğlu da toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten, başta ev sahibimiz Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” mesajına yer verdi.

KILIÇDAROĞLU: BİRLİK VE BERABERLİK; ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİ YENER

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “‘Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.’ Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim” dedi.