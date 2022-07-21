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Altın 1 yılın en düşük seviyesinde

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Altın yatırımcıları Fed'in faiz kararını beklerken bazı uzmanlar doların değerine bağlı olarak değerli metalin 2022 yılı içinde bin 600 dolar seviyesini görebileceğini düşünüyor.
Altın 1 yılın en düşük seviyesinde

Altının onsu 1.700 doların altını görerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

2022 yılında şimdiden kayda değer derecede dalgalanma yaşayan değerli metal, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Mart ayında rekor seviyeleri yakın bir ralli gerçekleştirirken Fed’in para politikasını sıkılaştırması ve doların değer kazanması sonrası güvenli varlık talebi ve resesyon endişeleriyle yüzde 8’e yakın değer kaybetti.

Wells Fargo Varlık Strateji Bölümü Başkanı John LaForge’a göre gerçek oranlar altın için önemli bir etken olsa da mevcut halde durum bu değil.

“Şu anda her şey dolarla ilgili” diyen Laforge, “Resesyon konusunda gelirsek altının bir miktar talep göreceğini düşünüyorum fakat bu önemli oranda olmayacak. Altın 1650-1850 dolar marjı arasında bir bekleme bölgesinde gibi görünüyor. Spot altın Perşembe günü yüzde 0,4 düşüşle 1690 dolar seviyesini gördü. Bu aralığı hangi yönde kıracağını doların durumu belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLİYOR

UBS Group AG’nin varlık yönetimi bölümü de Eylül sonu altın tahminini bin 600 dolara çekerken yılsonu altın tahminini bin 800 dolardan bin 700 dolara çekti. Citigroup da altın için 2022 içinde bin 600 doların görülebileceği uyarısı yaptı.

Altın yatırımcıların 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalini fiyatlamalarıyla Temmuz ayı içinde 110 dolardan fazla değer kaybetmişti. Bu ihtimal yetkililerin bu kadar büyük bir artış hamlesi yapmak konusunda isteksiz olduğuna dair işaretler sonrasında zayıfladı.

Fed’in Temmuz ayında ikinci kez 75 baz puan artış yapması beklenirken sonraki toplantılarda alınacak kararların ortaya çıkacak ekonomik veriler ve fiyat istikrarının ne kadar sağlandığına bağlı olacağı değerlendiriliyor.

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