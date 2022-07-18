Altın 11 ayın en düşük seviyesinden döndü

Altın, yatırımcıların Fed’in agresif faiz artışlarıyla ilgili beklentilerini düşürmesi ve enflasyon görünümünü değerlendirmesi sonrası doların gerilemesiyle 11 ayın en düşük seviyesinden tepki verdi.

Spot altın, haftanın ilk işlemlerinde 1.718 doları test etti.

Altın, yatırımcıların güvenli varlık olarak doları tercih etmesi ve sıkılaşan para politikasının değerli metal üzerinde baskı kurmasıyla art arda beşinci haftayı da kayıpla kapatarak neredeyse son 4 yılın en uzun düşüş serisini kaydetmişti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard’dan gelen temkinli açıklamalar ve ABD uzun dönem enflasyon beklentilerinde yaşanan düşüş sonrası hafifleyen endişelerle yatırımcılar pozisyonlarını 100 baz puanlık artış yapılmayacağı yönünde değiştirdi.

Cuma günü yayımlanan perakende satış verileri Haziran’da beklenenden güçlü gelerek sıkılaşan para politikasına rağmen ekonominin dirençli olduğuna işaret etti. Bununla birlikte yatırımcılar Çin’in büyümeyi destekleyen açıklamalarını değerlendiriyorlar.

Ancak mali yetkililerin kötüleşen risklere karşı verebileceği yanıtların azalması ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bir sonraki açıklamasında büyüme rakamlarını aşağı yönlü kayda değer derecede güncelleyeceğini açıklamasıyla küresel ekonomide belirsiz görünüm etkisini sürdürüyor.

“Altın fiyatları doların zayıflamasıyla bir miktar rahatlasa da fiyatlar aşağı yönlü ivmesini koruyor” diyen IG Asia Pte. Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Altının tekrar piyasa güveni kazanması için önümüzdeki aylarda bir miktar daha şahin sinyaller görmemiz gerekebilir” değerlendirmesinde bulundu.